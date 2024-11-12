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Халаф Халафов: Необходимо выделять средства для контроля экологического состояния Каспия

Халаф Халафов: Необходимо выделять средства для контроля экологического состояния Каспия 09:34
Экология
12 ноября 2024 г. 09:52
Халаф Халафов: Необходимо выделять средства для контроля экологического состояния Каспия

Помимо регионального и международного сотрудничества, необходимо оказать финансовую поддержку для контроля экологического состояния Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов.

По его словам, в Каспийском море имеются экологические проблемы: "Азербайджанская сторона неоднократно поднимала этот вопрос. Президент Азербайджана на Ашхабадском саммите впервые призвал прикаспийские государства к более серьезному подходу к проблеме снижения уровня Каспия и его экологическим проблемам. Все эти вопросы остаются актуальными и сегодня. Снижение уровня воды в Каспии может создать серьезные проблемы для прикаспийских стран, особенно для населенных пунктов, расположенных на побережье. В этом вопросе необходима солидарность. Прикаспийские страны не должны жалеть усилий для разработки проектов по контролю уровня моря и защите его флоры и фауны".

Халафов отметил, что необходимо усилить работу во всех форматах сотрудничества по Каспийскому морю: "Формирование постоянного секретариата многосторонней Конвенции по контролю экологического состояния Каспийского моря остается актуальным вопросом. В настоящее время этот секретариат реализуется ООН. Однако, он должен быть передан одной из прикаспийских стран, которые должны усовершенствовать работу секретариата и уделять больше внимания экологическим вопросам Каспия".

Он добавил, что одной из проблем является загрязнение Каспийского моря, и в этой связи необходимо внимательно рассмотреть проблемы рек, впадающих в Каспий.

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Версия на азербайджанском языке Xələf Xələfov: Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətinə nəzarət üçün maliyyə dəstəyi ayrılmalıdır

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