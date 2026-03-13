Гусейнова: На освобожденные территории приходится 24% водных ресурсов Азербайджана

Годовой объем водных ресурсов рек Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов в 2025 году достиг 2,45 млрд кубометров.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявила вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Ирада Гусейнова на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам.

По ее словам, годовой объем водных ресурсов рек в Карабахском экономическом районе в 2025 году составил 831,7 млн кубометров, а в Восточно-Зангезурском экономическом районе - 1 622,6 млн кубометров.

"Речные воды этих территорий обеспечивают около 24% внутренних водных ресурсов Азербайджана", - отметила она.

Гусейнова также сообщила, что в Губадлы и Зангилане проведен мониторинг лесов, выполняются измерения радиационного фона и биологическая оценка рек. Освобождение территории, как отметила она, способствовали увеличению водных ресурсов страны.