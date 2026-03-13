Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Экология
    • 13 марта, 2026
    • 13:49
    Гусейнова: На освобожденные территории приходится 24% водных ресурсов Азербайджана

    Годовой объем водных ресурсов рек Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов в 2025 году достиг 2,45 млрд кубометров.

    Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявила вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Ирада Гусейнова на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам.

    По ее словам, годовой объем водных ресурсов рек в Карабахском экономическом районе в 2025 году составил 831,7 млн кубометров, а в Восточно-Зангезурском экономическом районе - 1 622,6 млн кубометров.

    "Речные воды этих территорий обеспечивают около 24% внутренних водных ресурсов Азербайджана", - отметила она.

    Гусейнова также сообщила, что в Губадлы и Зангилане проведен мониторинг лесов, выполняются измерения радиационного фона и биологическая оценка рек. Освобождение территории, как отметила она, способствовали увеличению водных ресурсов страны.

    Ирада Гусейнова Рабочая группы по экологическим вопросам Водные ресурсы Азербайджана
    Ötən il Qarabağ iqtisadi rayonunda çayların illik su ehtiyatı 831,7 milyon kubmetr olub
    Лента новостей