​Гусейн Багиров: На месторождении "Гюнешли" чрезвычайной экологической ситуации не возникло

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "В результате аварии на 10-ой нефтедобывающей платформе в месторождении "Гюнешли" чрезвычайной экологической ситуации не возникло".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров.

По его словам, на месте аварии площадь нефтяных разливов не превышает 2 кв. км, что означает загрязнение остатками конденсата в 3-4 раза выше нормы.

Г.Багиров сказал, что на казахстанской стороне до сих пор эксплуатируются скважины, оставшиеся со времен бывшего СССР: "Подобные скважины существуют и у нас на Нефтяных камнях, однако их очень мало. Самое интересное в том, что утечка в считающихся нормальными нефтяных скважинах превышает уровень утечки при аварии. Таким образом, нельзя утверждать, что все отлично, однако мы можем провести сравнение. Упрекающие Азербайджан страны, расположенные на севере и востоке Каспийского моря, сами пользуются такими же скважинами. Как же можно обвинять в загрязнении Каспия страну, понесшую экономический ущерб, где в результате аварии погибли более 20-ти человек? Хотя сами эти государства наносят ущерб экологии даже без катастрофы".

Министр заявил, что для предотвращения распространения нефтяного разлива на море компании BP и SOCAR попытались воспользоваться ограничивающими устройствами, но из-за незначительности разлива, это не дало эффекта.