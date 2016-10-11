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    Гусейн Багиров находится с визитом в Болгарии

    В ходе визита обсудили вопросы расширения связей между Азербайджаном и Болгарией в области охраны окружающей среды

    София. 11 октября. REPORT.AZ/ В рамках визита в Софию министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Гусейн Багиров встретился с министром окружающей среды и гидроресурсов Ивелиной Василевой.

    Как сообщает восточно-европейское бюро Report, на встрече обсудили возможности расширения двусторонних связей в области окружающей среды, коснулись подписанных многосторонних соглашений и ряда конвенций.

    Кроме того, были затронуты совместные проекты между Азербайджаном и Болгарией по окружающей среде.

    На встрече обсудили вопросы проведения обмена опытом и создания совместной рабочей группы, направленной на определение новых проектов.

    Отметим, что Г.Багиров находится в Болгарии по приглашению министра окружающей среды и гидроресурсов этой страны И.Василевой. 

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