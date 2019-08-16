Грязевой вулкан Дашгиль лечебный или опасный?

На территорию грязевого вулкана Дашгиль расположенного в Гарадагском районе Баку организуются туры. Порой люди используют грязь этого вулкана в лечебных целях.

Как заявила Report директор социально-экологического центра "ЭкоСфера" Фируза Султанзаде, радует, что наши соотечественники тоже начали интересоваться природными красотами Азербайджана, которые во всем мире считаются уникальными.

Грязевые вулканы – природные объекты, которыми следует гордиться и важно охранять.

Однако массовое и стихийное использование людьми грязевого вулкана может создать проблемы, нанести вред здоровью человека. Насколько верно купаться в этом уникальном объекте и называть это лечебной СПА процедурой?

С этим вопросом Report обратился к сотруднице Управления комплексного экологического мониторинга Каспия Министерства экологии и природных ресурсов Нармин Бабашовой. По ее словам, с учетом обращений, поступающих в министерство в связи с изучением состава грязевого вулкана Дашгиль, используемого гражданами в лечебных целях, и беспокойства населения специалисты Управления комплексного экологического мониторинга Каспия провели на территории вышеназванного грязевого вулкана мониторинг, измерен радиационный фон и из породы обломочного происхождения вулкана (брекчия) были изъяты образцы и проведены анализы: "В результате анализов было установлено, что в растворе вулкана наличие тяжелых металлов (As, Cd, Pb) во много раз превышает допустимый предел концентрации. Радиационный фон территории был в пределах нормы".

Нармин Бабашова также сообщила, что результаты анализов, проведенных с целью определения влияния грязевого вулкана на здоровье людей, были представлены в Министерство здравоохранения.