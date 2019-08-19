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Greenpeace составил рейтинг стран по выбросам диоксида серы

​Greenpeace составил рейтинг стран по выбросам диоксида серы

Greenpeace составил рейтинг стран по выбросам диоксида серы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно докладу, Россия заняла второе место по выбросам в атмосферу вредного для здоровья человека диоксида серы (SO2) в 2018 году, уступив только Индии, на третьей строчке Китай.

Индия выбросила за год в атмосферу 4586 килотонн двуокиси серы, это свыше 15% от общего количества на планете. Вклад России - 3683 килотонны, Китая - 2578 килотонн. Далее следуют Мексика, Иран и Саудовская Аравия и ЮАР, также превысившие отметку в 1000 килотонн.

Согласно приведенному в докладе Greenpeace графику, Китай и Россия демонстрируют снижение выбросов диоксида за последние 10 лет, а Индия - 65-процентный рост.

Как уточняет Greenpeace, содержание SO2 в воздухе является одним из ключевых показателей чистоты воздуха. Выбросы оксида серы сопровождают сжигание угля и нефти в процессе промышленного производства. Влияние на здоровье человека оксида серы может быть выражено как в прямом воздействии этого токсичного газа на организм, так и через взаимодействие SO2 с мельчайшими частицами пыли PM2.5.

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