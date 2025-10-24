Гражданина Турции оштрафовали в Азербайджане за незаконную охоту

Гражданин Турции был оштрафован за нарушение правил охоты на побережье Каспийского моря в Шабранском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу экологической безопасности, нарушителями оказались гражданин Турции Мерван Чагры Тапынч и житель Баку Захид Гасанов.

Во время осмотра автомобиля марки Niva, принадлежащего нарушителям, сотрудники службы обнаружили три незаконно пойманные птицы сокол, одного голубя и три ловушки для птиц.

В отношении мужчин были составлены административные протоколы, каждому из них назначен штраф в размере 2000 манатов.