    Гражданина Турции оштрафовали в Азербайджане за незаконную охоту

    Экология
    • 24 октября, 2025
    • 16:23
    Гражданина Турции оштрафовали в Азербайджане за незаконную охоту

    Гражданин Турции был оштрафован за нарушение правил охоты на побережье Каспийского моря в Шабранском районе.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу экологической безопасности, нарушителями оказались гражданин Турции Мерван Чагры Тапынч и житель Баку Захид Гасанов.

    Во время осмотра автомобиля марки Niva, принадлежащего нарушителям, сотрудники службы обнаружили три незаконно пойманные птицы сокол, одного голубя и три ловушки для птиц.

    В отношении мужчин были составлены административные протоколы, каждому из них назначен штраф в размере 2000 манатов.

    незаконная охота Каспийское море Шабран
