Гражданина Турции оштрафовали в Азербайджане за незаконную охоту
Экология
- 24 октября, 2025
- 16:23
Гражданин Турции был оштрафован за нарушение правил охоты на побережье Каспийского моря в Шабранском районе.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу экологической безопасности, нарушителями оказались гражданин Турции Мерван Чагры Тапынч и житель Баку Захид Гасанов.
Во время осмотра автомобиля марки Niva, принадлежащего нарушителям, сотрудники службы обнаружили три незаконно пойманные птицы сокол, одного голубя и три ловушки для птиц.
В отношении мужчин были составлены административные протоколы, каждому из них назначен штраф в размере 2000 манатов.
