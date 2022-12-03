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Специалисты Минэкологии изучат ситуацию на территории временной дислокации миротворцев РФ

Специалисты Минэкологии изучат ситуацию на территории временной дислокации миротворцев РФ На основании запроса министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики министерство обороны обратилось к командованию российских миротворческих сил в связи с направлением на территории Азербайджана, где они временно дислоцированы, спец
Экология
3 декабря 2022 г. 15:10
Специалисты Минэкологии изучат ситуацию на территории временной дислокации миротворцев РФ

На основании запроса министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики министерство обороны обратилось к командованию российских миротворческих сил в связи с направлением на территории Азербайджана, где они временно дислоцированы, специалистов соответствующих структур нашей страны для изучения и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых и связанных с этим экологических последствий.

Об этом Report сообщили в МЭПР.

3 декабря 2022 года около 11:00 сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Госслужбы по вопросам имущества при министерстве экономики и закрытого акционерного общества AzerGold подъехали к контрольно-пропускному пункту российских миротворческих сил между Ханкенди и городом Шуша с целью пройти на территорию, контролируемую военными РФ.

В настоящее время с командованием миротворческих сил обсуждается возможность работы на территориях Азербайджана, где они временно размещены, группы азербайджанских экспертов с целью мониторинга и изучения незаконной эксплуатации полезных ископаемых на этих территориях и выявления экологических последствий, связанных с этим.

Общественность будет проинформирована о результатах переговоров.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət qurumları Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərdə ekoloji araşdırma aparmaq üçün mütəxəssislər göndərib

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