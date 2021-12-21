Глобальное потепление оказывает негативное влияние и на Азербайджан

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана заинтересовано в создании Системы оперативных оповещений об ухудшении климатических условий

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана заинтересовано в создании Системы оперативных оповещений об ухудшении климатических условий.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Национальной службы гидрометеорологии министерства Умайра Тагиева на прошедшей в Баку по инициативе Центра устойчивого развития и ESG-трансформации МГИМО конференции "POST COP26: устойчивое развитие стран Евразии" по итогам ноябрьского климатического саммита ООН.

"В рамках процесса адаптации к новой климатической повестке мира наша цель — создать Систему ранних оповещений об ухудшении погоды. В этом мы бы хотели сотрудничать с российским Институтом глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля", — отметила Тагиева.

По ее словам, вызывает беспокойство, что из-за глобального потепления в Азербайджане в последние годы "повторяемость селей увеличилась в 14 раз", и требуются современные методы прогнозирования.

Директор российского института глобального климата и экологии им. Израэля, член-корреспондент РАН Анна Романовская также указала на то, что юг России все больше страдает от многочисленных ливневых осадков, тогда как в других регионах, в основном, в аграрных, участились засухи, что неминуемо отражается на жизнедеятельности населения страны.

"В 2019 году РФ приняла Национальный план по адаптации к новой климатической повестке. К концу 2022 года все 88 регионов РФ должны представить свои планы по адаптации, чтобы обновить Национальный план и наметить дальнейшие шаги", — сообщила глава российского института.

Ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Мустафа Бабанлы указал на то, что глобальное потепление привело к обмелению Каспийского моря, также в стране встает вопрос нехватки пресной воды.

Данные тревожные моменты не оставляют Азербайджан равнодушным, и страна активно участвует в реализации Парижского соглашения о климате и отраженных в нем задач.

Лада Евграшина