Гидрометеорологическая служба назвала регионы с повышенным риском возникновения пожаров

09:07

В Азербайджане названы районы, в которых наиболее высоки рисков возникновения пожаров в связи с наступившей жарой.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

Он отметил, что в условиях жары особенно возрастает вероятность возникновения пожаров в лесных массивах.

Служба подготовила индекс пожароопасности для различных районов республики. Высокий уровень риска зарегистрирован в Гяндже, Товузе, Шамкире, Огузе, Шеки, Губе, Гусаре, Лянкяране, Ярдымлы и Астаре. Очень высокий риск - в Агстафе, Тертере, Нафталане, Агдаме, Шабране, Исмаиллы, Гобустане, Ордубаде, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе и Джульфе.

Глава службы призвал граждан соблюдать правила пожарной безопасности на природе, особенно в лесах и местах с густым травяным покровом, осторожно обращаться с огнем при ведении хозяйственных работ или отдыхе на природе.

Отметим, что 29-30 августа в некоторых регионах республики ожидается жаркая погода.