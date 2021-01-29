Геослужба: Оползень в Бадамдаре вызван рядом факторов

Исследования в этом направлении продолжаются

"Оползневые процессы, происходящие в Бадамдаре, в основном вызваны воздействием сопутствующих факторов".

Об этом Report сообщил специалист Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафик Гасанов.

"Чувствительность пород, участвующих в геологическом строении территории, к вымыванию, наличие наклонного склона и атмосферные осадки, выпавшие на территорию в последние месяцы, сделали этот процесс неизбежным", - добавил он.

Р.Гасанов отметил, что в настоящее время на территории ведутся исследовательские работы:

"Параметры массы оползня измеряются, и исследования в этом направлении продолжаются. Помимо природных факторов, на территорию оказывают влияние и другие факторы. Так, в верхней части склона из-за сброса хозяйственно-бытовых вод процесс активизировался".