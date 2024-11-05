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Генсек ООН призвал религиозных лидеров к продвижению мер по борьбе с изменением климата

Генсек ООН призвал религиозных лидеров к продвижению мер по борьбе с изменением климата Действия религиозных лидеров важны для продвижения мер по борьбе с изменением климата и достижения климатической справедливости.
Экология
5 ноября 2024 г. 09:33
Генсек ООН призвал религиозных лидеров к продвижению мер по борьбе с изменением климата

Действия религиозных лидеров важны для продвижения мер по борьбе с изменением климата и достижения климатической справедливости.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам Бакинского Глобального саммита религиозных лидеров, который начал свою работу во вторник.

По его словам, экстремальные температуры, бушующие пожары, засухи и масштабные наводнения не щадят ни одну страну, и наиболее уязвимыми являются бедные слои населения.

Генсек ООН подчеркнул важность действий, направленных на то, чтобы к следующему году страны разработали новые национальные планы (NDCs) в области климата, соответствующие цели ограничения глобального потепления до 1,5 градусов. Также важно обеспечить справедливость, чтобы у всех стран были ресурсы для адаптации к изменяющейся планете и перехода к устойчивому и возобновляемому будущему.

«Это включает значительное увеличение финансовой поддержки для развивающихся стран и формирования хорошо финансируемого фонда для возмещения ущерба, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от стихийных бедствий», - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi dini liderləri iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə tədbirlərini təşviq etməyə çağırıb
Версия на английском языке UN chief calls on religious leaders to advance climate action

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