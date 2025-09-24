Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Генплан Губадлинского заказника согласован с соответствующими органами

    Экология
    • 24 сентября, 2025
    • 15:51
    Генплан Губадлинского заказника согласован с соответствующими органами

    Генеральный план землеустройства Губадлинского государственного природного заказника разработан и согласован с соответствующими структурами.

    Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам заявил начальник Службы охраны биологического разнообразия Халиг Мирзаев.

    Начальник службы напомнил, что в период армянской оккупации экосистеме заказника был нанесен серьезный ущерб. "На территории имеются редколесья и кустарники, богатые дубом, грабом, можжевельником, боярышником, шиповником, ежевикой. Здесь распространены такие виды, как бурый медведь, волк, шакал, лиса, барсук, заяц, а также серая куропатка, фазан, турач и перепел", - отметил он.

    Мирзаев добавил, что на территории существуют два государственных природных заповедника общей площадью 42 тысячи 997 гектаров (заповедники Беситчай и Гарагёль), а также 4 государственных природных заказника (заказники Лачын, Губадлы, Аразбойу и Дашалты).

    Лачын Губадлинский заказник генплан
    Qubadlı Dövlət Təbiət Yasaqlığının yer quruluşu planı müvafiq qurumlarla razılaşdırılıb

