Генплан Губадлинского заказника согласован с соответствующими органами
- 24 сентября, 2025
- 15:51
Генеральный план землеустройства Губадлинского государственного природного заказника разработан и согласован с соответствующими структурами.
Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам заявил начальник Службы охраны биологического разнообразия Халиг Мирзаев.
Начальник службы напомнил, что в период армянской оккупации экосистеме заказника был нанесен серьезный ущерб. "На территории имеются редколесья и кустарники, богатые дубом, грабом, можжевельником, боярышником, шиповником, ежевикой. Здесь распространены такие виды, как бурый медведь, волк, шакал, лиса, барсук, заяц, а также серая куропатка, фазан, турач и перепел", - отметил он.
Мирзаев добавил, что на территории существуют два государственных природных заповедника общей площадью 42 тысячи 997 гектаров (заповедники Беситчай и Гарагёль), а также 4 государственных природных заказника (заказники Лачын, Губадлы, Аразбойу и Дашалты).