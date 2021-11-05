Габурич: Человечество эгоистично не думает о том, как страдает планета

Человечество очень эгоистично и не думает о том, как страдает планета.

Человечество очень эгоистично и не думает о том, как страдает планета.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич, выступая на панельном заседании "Борьба с изменением климата и удовлетворение глобальной потребности в энергии: как можно совместить и то, и другое?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

Он призвал к совместной работе над тем, чтобы остановить изменение климата.

"Вопросы экологии должны быть частью наших планов, мы должны перестать быть эгоистами", - добавил Габурич.