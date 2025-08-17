В Азербайджане местами наблюдались интенсивные дожди и грозы

По состоянию на 09:00 17 августа в ряде районов Азербайджана прошли кратковременные ливни и наблюдалась гроза.

По состоянию на 09:00 17 августа в ряде районов Азербайджана прошли кратковременные ливни и наблюдалась гроза.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, количество осадков составило: в Губе — 21 мм, в Лянкяране — 11 мм, в Гусаре — 10 мм, в Шахдаге — 9 мм, в Балакяне и Шеки — по 8 мм, в Астаре, Нефтчале, Шабране и Джоджуг Мярджанлы — по 6 мм, в Билясуваре — 5 мм, в Гахе, Ярдымлы и Лерике — по 4 мм, в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в Огузе и Габале — по 3 мм. В Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули, Гобустане, Сабирабаде, Джафархане, Бейлагане, Загатале, Алтыагаче, Агдаме и Зярдабе количество осадков составило до 1 мм.

В Кяльбаджаре, Лачыне, Грызе, Шахдаге, Лерике и Шеки наблюдался туман, из-за которого дальность видимости местами ограничивалась до 500 метров.