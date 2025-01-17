Фактическая погода: На отдельных территориях наблюдались осадки

Сегодня утром на отдельных территориях республики наблюдались осадки.

Сегодня утром на отдельных территориях республики наблюдались осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове, Лерике, Шахдаге, Бейлагане, Сальяне, Астаре, Билясуваре, Джалилабаде, Шахбузе составило 1 мм.

В горных районах выпал снег, высота снежного покрова в Шахдаге, Дашкесане, Лерике составила 1 см.

Туман наблюдался в Сумгайыте, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Гяндже, Шамкире, Шеки, Огузе, Губе, Гусаре, Шамахы, Загатале, Балакяне, Габале, Гобустане, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Лерике, Астаре, Билясуваре, видимость была ограничена до 500 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 4 градуса, в низменных районах - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, в Нахчыванской АР и горных районах отмечался мороз до 7 градусов.