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Environmental protection first: Армения продолжает серьезно нарушать требования ряда конвенций

Environmental protection first: Армения продолжает серьезно нарушать требования ряда конвенций 11:12
Экология
12 сентября 2024 г. 12:05
Environmental protection first: Армения продолжает серьезно нарушать требования ряда конвенций

Коалиция Environmental protection first уже год осуществляет свою деятельность, отслеживает ущерб, который наносят окружающей среде Южного Кавказа горнодобывающие предприятия, действующие на территории Армении.

Как сообщает Report, об этом сказал соучредитель коалиции Environmental protection First Амин Мамедов на брифинге, посвященном загрязнению экологии Азербайджана и Южного Кавказа в результате незаконной деятельности горнодобывающей промышленности Армении.

Он отметил, что члены коалиции активно работают в этом направлении: "Коалиция, основанная летом 2023 года, начала свою деятельность с заявления протеста против планов Армении построить металлургический завод в приграничной с Нахчываном зоне, исторически называемой Араздейян. В результате этой деятельности строительство завода, финансируемого иностранными инвесторами, было приостановлено. Свою роль сыграла солидарность НПО, действующих в Азербайджане, выразивших протест против этого".

По его словам, после создания коалиции был подготовлен отчет на основе спутниковых снимков более чем 20 промышленных предприятий, добывающих различные цветные и черные металлы в приграничных районах Армении. Отчет был представлен для общественности совместно с аккредитованными в Азербайджане дипломатическими представителями и СМИ.

Мамедов добавил, что в начале 2024 года коалиция выразила поддержку армянским НПО, протестующим против планов правительства Армении по добыче золота на месторождении Амулдаг: "После этого в мае 2024 года общественности была представлена карта горнодобывающей промышленности Армении на армянском, английском и азербайджанском языках, подготовленная Азербайджанским обществом картографов, которая является членом нашей коалиции. Несмотря на всю эту деятельность и протесты, правительство Армении все еще разрешает иностранным компаниям инвестировать в эту деятельность на территории Армении и не требует предоставления отчетов об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОЗ ни армянской общественности, ни соседним странам. Таким образом, Армения продолжает серьезно нарушать требования Орхусской конвенции, к которой она присоединилась и которая требует обеспечения доступа общественности к информации, а также Конвенции Эспо, требующей проведения оценки воздействия на окружающую среду в трансграничных регионах. В связи с этим неоднократно выражались протесты, как со стороны соответствующих государственных органов Азербайджана, так и гражданского общества".

Он добавил, что независимые эксперты Азербайджана требовали проведения мониторинга предприятий, действующих в этих районах Армении, и привлечения к этому мониторингу азербайджанских специалистов: "Армянская сторона не делала никаких заявлений или не высказывала позицию по выполнению этого требования. Мы, как члены коалиции, еще раз выражаем решительный протест по этому вопросу и, обращая внимания международного сообщества, требуем от Армении серьезных шагов в этом направлении".

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Версия на английском языке Environmental Protection First: Armenia continues to seriously violate requirements of several conventions
Версия на азербайджанском языке Фото"Environmental protection first": Ermənistan bir sıra konvensiyaların tələblərini ciddi şəkildə pozmaqda davam edir

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