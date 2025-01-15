Embawood оштрафован за загрязнение окружающей среды

11:44 В ходе расследования жалобы, поступившей в Государственную службу экологической безопасности, подтвердился факт распространения дыма с производственной территории ООО Embawood, действующего в Хырдалане.

В ходе расследования жалобы, поступившей в Государственную службу экологической безопасности, подтвердился факт распространения дыма с производственной территории ООО Embawood, действующего в Хырдалане.

Как сообщает Report, об этом сообщил представитель службы Асиф Меджидов.

Он отметил, что сотрудники Государственной службы экологической безопасности и Группы мониторинга загрязнения окружающей среды в ходе проверки и измерений установили, что количество выбросов в атмосферу с производственной территории указанного предприятия превышает норму.

По факту составлен акт, принимаются соответствующие меры для взыскания штрафа с предприятия.