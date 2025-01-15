О нас

Embawood оштрафован за загрязнение окружающей среды

Embawood оштрафован за загрязнение окружающей среды 11:44 В ходе расследования жалобы, поступившей в Государственную службу экологической безопасности, подтвердился факт распространения дыма с производственной территории ООО Embawood, действующего в Хырдалане.
Экология
15 января 2025 г. 12:03
Embawood оштрафован за загрязнение окружающей среды

В ходе расследования жалобы, поступившей в Государственную службу экологической безопасности, подтвердился факт распространения дыма с производственной территории ООО Embawood, действующего в Хырдалане.

Как сообщает Report, об этом сообщил представитель службы Асиф Меджидов.

Он отметил, что сотрудники Государственной службы экологической безопасности и Группы мониторинга загрязнения окружающей среды в ходе проверки и измерений установили, что количество выбросов в атмосферу с производственной территории указанного предприятия превышает норму.

По факту составлен акт, принимаются соответствующие меры для взыскания штрафа с предприятия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Embawood" atmosferi çirkləndirdiyinə görə cərimələnib

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi