    Эксперт объяснил причину снижения уровня воды в озере Бёюкшор

    Экология
    • 16 сентября, 2025
    • 17:42
    Эксперт объяснил причину снижения уровня воды в озере Бёюкшор

    Снижение уровня воды в озере Бёюкшор связано с уменьшением объема притока из прилегающих территорий.

    Как сообщил Report член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, эксперт по вопросам окружающей среды Ровшан Аббасов, озеро является замкнутым водоемом и питается в основном за счет поверхностных стоков, тогда как атмосферные осадки из-за засушливости района (около 250 мм осадков в год) существенного влияния не оказывают.

    По его словам, в прошлом уровень воды в озере повышался за счет сточных вод из близлежащих жилых массивов, однако после проведенных восстановительных работ этот фактор был устранен, что также снизило объем поступающих вод.

    Аббасов отметил, что нынешний уровень воды можно считать оптимальным, однако для его стабильного сохранения необходимо направлять в озеро дождевые стоки и очищенные бытовые воды от новых высотных зданий.

    Ранее в социальных сетях сообщалось, что за последние 60 лет площадь озера уменьшилась на 30-40%. 

