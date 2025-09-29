Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Экс-президент Латвии: Изменение климата - не проблема будущего, мир уже ощущает его последствия

    Экология
    • 29 сентября, 2025
    • 15:28
    Экс-президент Латвии: Изменение климата - не проблема будущего, мир уже ощущает его последствия

    Климатические изменения в этом столетии становятся одной из главных причин миграции и серьезным вызовом для мировой стабильности.

    Как сообщает Report, об этом сказал экс-президент Латвии Раймондс Вейонис на Неделе климатических действий в Баку (BCAW2025).

    По его словам, в борьбе с изменением климата страны должны действовать в нескольких направлениях: "В первую очередь мы должны положить конец войнам в мире. Каждая выпущенная пуля, каждая сброшенная бомба не только уничтожает человеческие жизни, но и разрушает нашу климатическую устойчивость".

    Вейонис также указал на необходимость снижения парниковых выбросов и зависимости от ископаемого топлива: "Возобновляемая энергия нужна не только для спасения нашей планеты, но и для снижения геополитической напряженности, связанной с нефтью и газом. Необходимо инвестировать в адаптацию. Использование умных сельскохозяйственных систем должно расширяться. Это инструменты как мира, так и климатической устойчивости".

    Он призвал защищать вынужденных переселенцев, покидающих свои места из-за климатических причин: "Следует укреплять глобальное сотрудничество. Ни одна страна не может решить эту проблему в одиночку. От Парижского соглашения до региональных климатических компромиссов, сотрудничество - наше самое мощное оружие как для стабильности, так и против глобального потепления".

    Вейонис подчеркнул, что изменение климата - это не проблема будущего: "Мир уже сталкивается с последствиями изменения климата".

    Лента новостей