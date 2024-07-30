Дюжаррик: Генсек ООН ждет от Азербайджана прогресса в нашей борьбе с изменением климата

Нет сомнений, что в период председательства Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) подготовка идет хорошо, и это максимально находится в центре внимания.

Нет сомнений, что в период председательства Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) подготовка идет хорошо, и это максимально находится в центре внимания.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента американского бюро Report заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ожидает от Азербайджана, принимающего COP29, реального и конкретного прогресса в борьбе международной организации с изменением климата.

Дюжаррик добавил, что Гуттериш по-прежнему обеспокоен глобальным потеплением и изменением климата и хочет увидеть прогресс по борьбе с этими тенденциями на многих фронтах: "Посылы генерального секретаря по изменению климата в прошлую пятницу были очень ясными, простыми и весьма драматичными. И дело не только в мерах, предпринимаемых государствами-членами. Речь идет об индустрии ископаемого топлива, важности осознания своей ответственности за создание этой ситуации с изменением климата, той ужасной ситуации, в которой мы находимся. Поэтому мы хотим увидеть прогресс на нескольких фронтах, включая потери и ущерб, чтобы предотвратить это", - сказал он.