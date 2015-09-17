Дождливая погода в Азербайджане сохранится

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку ожидается 27 градусов тепла.

Об этом Report сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

18 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно. Ночью и утром есть вероятность кратковременных осадков. В дневные часы дожди не ожидаются. Будет преобладать слабый северный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 19-22, днем - 24-27 градусов тепла. В Баку ночью - 19-21, днем - 25-27 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана прогнозируются грозы и переменные осадки. Ожидаемые в дневные часы в западных районах осадки ближе к вечеру постепенно прекратятся. Будет преобладать слабый западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем - 24-29 градусов тепла. В горах ночью - 9-14, днем - 16-21 градус тепла.