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Дождливая погода в Азербайджане продлится до 30 января

Дождливая погода в Азербайджане продлится до 30 января На территории Азербайджана начиная с западных районов наблюдается дождливая погода, местами мокрый снег, снег.
Экология
27 января 2024 г. 21:45
Дождливая погода в Азербайджане продлится до 30 января

На территории Азербайджана, начиная с западных до центральных районов и Абшерона, наблюдается дождливая погода, местами мокрый снег и снег.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Так, по состоянию на 21:00 27 января, в Гяндже, Шамкире, Товузе, Джейранчеле, Геранбое, Гедабеке, Гёйгёле, Дашкесане, Кельбаджаре, Лачыне, Нахчыване, Шахбузе, Загатале, Шеки, Гахе, Шахдаге, Халтане, Губе, Билясуваре идет снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове, Нафталане, Барде, Агдаме, Тертере, Агсу, Имишли, Кюрдамире, Евлахе, Сабирабаде, Мингячевире, Балакене, Шамахы, Исмаиллы, Огузе, Габале, Гобустане, Нефтчале, Зардабе, Гёйчае, Губе, Хачмазе и Шабране идет дождь.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 7 градусов тепла, в низменных районах - до 3 градусов, в Нахчыванской АР - 2-9 градусов мороза, в горных районах - до 5 градусов мороза.

Сообщается, что наблюдаемая на территории страны дождливая погода продлится до полудня 30 января.

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Версия на азербайджанском языке Yağıntılı hava yanvarın 30-dək davam edəcək

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