Сильные дожди на территории Азербайджана прекратятся

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются.

Об этом Report сообщили в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Днем в некоторых местах полуострова возможны осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-14, днем - 15-18 градусов тепла, в Баку ночью - 12-14, днем - 15-17 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Однако, ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Утром местами возможен туман. Прогнозируется восточный ветер, который усилится ночью и утром.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью - 3-6, днем - 7-12 градусов тепла.