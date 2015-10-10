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    Сильные дожди на территории Азербайджана прекратятся

    В Баку прогнозируется 17 градусов тепла

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются.

    Об этом Report сообщили в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

    11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Днем в некоторых местах полуострова возможны осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер.

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-14, днем - 15-18 градусов тепла, в Баку ночью - 12-14, днем - 15-17 градусов тепла.

    Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Однако, ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Утром местами возможен туман. Прогнозируется восточный ветер, который усилится ночью и утром. 

    Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью - 3-6, днем - 7-12 градусов тепла.

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