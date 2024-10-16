Доклад ООН: Женщины находятся на передовой борьбы с засухой

Женщины и девочки не только испытывают более серьезные трудности, но и играют решающую роль в поисках решений проблем засухи.

Женщины и девочки играют ведущую роль в поисках решений проблем засухи, благодаря своей изобретательности и находчивости.

Как сообщает Report, об этом говорится в новом докладе Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Доклад призван поддерживать инициативы женщин, направленные на защиту уязвимых слоев от разрушительных последствий засухи.

В нем также подчеркивается, что права женщин на землю играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности.

"Изобретательность и находчивость женщин, борющихся с засухой по всему миру, безграничны. Будь то в африканском регионе Сахель, в северной Кении, Иране, Перу или в Марокко, женщины доказали свою стойкость и способность преодолевать самые трудные условия, чтобы сохранить процветание своих семей. Решение проблемы гендерного неравенства – это не только вопрос справедливости, но и возможность задействовать неиспользованный потенциал в борьбе с изменением климата", - отметил Исполнительный секретарь КБО Ибрагим Тиау.

Авторы доклада подчеркивают, что женщины и девочки страдают от засухи сильнее из-за гендерного неравенства, которое ограничивает их доступ к земле, воде и финансированию. В засушливых районах они часто отвечают за сбор воды, рискуя здоровьем и безопасностью, а также выполняют неоплачиваемую работу по уходу за детьми и пожилыми, что усложняет их способность справляться с последствиями засухи.



Несмотря на системные барьеры – такие как ограниченные права собственности на землю – женщины разрабатывают инновационные решения, которые позволяют их общинам адаптироваться ко все более суровым условиям окружающей среды.



Женщины производят до 80% продовольствия в развивающихся странах, но владеют менее чем 20% земель по всему миру. Такое неравенство ограничивает доступ женщин к ресурсам и возможностям, а также подрывает их способность подготовиться к засухам и последующему восстановлению, что усугубляет уязвимость женщин к изменению климата.