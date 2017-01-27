До конца января в Баку будет наблюдаться нестабильная погода, морозы, возможен гололед - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов предупредило о резком изменении климатических условий в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, до конца января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, временами осадки, снег. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

Минимальная температура воздуха 28-29 января составит 0-3 градусов мороза. Ночью и утром возможен гололед.