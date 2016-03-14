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    До 18 марта в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия, дождь, мокрый снег и снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    ​Температура постепенно снизится на 3-5 градусов

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ С сегодняшнего вечера до 18 марта на территории страны прогнозируются нестабильные погодные условия, местами возможны осадки, в горных и предгорных районах ожидается сильный мокрый снег и снег.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 15 марта прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

    По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 3-5 градусов. Уровень воды в реках может подняться. 

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