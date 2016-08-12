Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В результате неотложных мероприятий в связи с фактом несоблюдения посетителями чистоты в Гёйгёльском национальном парке, в том числе проведенных массовых просветительских работ и примененных строгих правил подобные негативные факты были устранены.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, на территории парка установлено много мусорных ящиков,также установлены специальные киоски самообслуживания для приема принесенной туристами пищи.

По информации министерства, на днях в соцсетях обсуждались и осуждались факты загрязнения туристами территории Маралгёль. Также рассказывалось об условиях, инфраструктуре, созданных для туристов в Гёйгёльском национальном парке: "Несмотря на это, подобные случаи были расценены как показатель пренебрежительного отношения сотрудников нацпарка к своим служебным обязанностям, несвоевременное принятие мер, ненадлежащее исполнения функций по контролю и ненадлежащее исполнение руководства парка своих обязанностей.

В связи с этим директору Гёйгёльского национального парка сделан строгий выговор, а руководителю департамента контроля над национальными парками министерства - выговор. Были даны соответствующие указания для того, чтобы подобные случаи в будущем не повторялись".

Отметим, что Гёйгёльский национальный парк за прошедшие месяцы 2016 года посетили сотни тысяч человек, в том числе дети до 6 лет.