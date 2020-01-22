Директор: В районе оползня на Бадамдаре проложат временную канализационную линию

"Временная канализационная линия будет проложена в зоне оползня на правом склоне шоссе между Бадамдаром и 20-м участком".

Об этом Report заявил директор Государственного проектно-конструкторского института МЧС "Azerinshaatlayiha" Юсиф Нагиев.

По его словам, верхние склоны срезаны, а на территории созданы террасы:

"Однако, в последние дни после дождей работала тяжелая техника, что вызвало некоторую активность. Поэтому работы на участке были приостановлены".

Ю.Нагиев сказал, что японские эксперты прибыли на место для осмотра:

"На территории проведен осмотр. После нормализации погодных условий в этом районе будет проложена временная канализационная линия. Затем работа продолжится. Я думаю, что вся эта работа будет полностью проделана примерно за неделю".