Директор Центра прикладной зоологии: Увеличение численности саранчи не должно вызывать панику у населения

Увеличение численности саранчи в Баку и окрестностях в последние дни не должно вызывать панику у населения, они не нападают на людей.

Увеличение численности саранчи в Баку и окрестностях в последние дни не должно вызывать панику у населения, они не опасны для людей.

Об этом сообщил Report директор "Центра прикладной зоологии" Института зоологии Барат Ахмедов, комментируя распространяющуюся информацию об увеличении численности саранчи в последние дни.

Он отметил, что на Абшероне наиболее распространена египетская саранча: "Подобное явление наблюдалось и несколько лет назад. Они в основном размножаются на песчаных территориях, у моря, возле родников. Из-за строительных и посевных работ на этих территориях рацион питания этих животных сократился. В результате они летают куда попало".

Б.Ахмедов добавил, что эти насекомые характерны для местной фауны.

"Египетская саранча была у нас и раньше. Во влажную погоду их размножение происходит более интенсивно. Из-за внезапного потепления они раньше вылупились из яиц. Эти животные в основном питаются растениями. Из-за работ в ареалах их обитания они потеряли территории питания. Населению не нужно паниковать. Они для них не опасны", подчеркнул он.