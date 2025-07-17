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Директор Центра прикладной зоологии: Увеличение численности саранчи не должно вызывать панику у населения

Директор Центра прикладной зоологии: Увеличение численности саранчи не должно вызывать панику у населения Увеличение численности саранчи в Баку и окрестностях в последние дни не должно вызывать панику у населения, они не нападают на людей.
Экология
17 июля 2025 г. 17:27
Директор Центра прикладной зоологии: Увеличение численности саранчи не должно вызывать панику у населения

Увеличение численности саранчи в Баку и окрестностях в последние дни не должно вызывать панику у населения, они не опасны для людей.

Об этом сообщил Report директор "Центра прикладной зоологии" Института зоологии Барат Ахмедов, комментируя распространяющуюся информацию об увеличении численности саранчи в последние дни.

Он отметил, что на Абшероне наиболее распространена египетская саранча: "Подобное явление наблюдалось и несколько лет назад. Они в основном размножаются на песчаных территориях, у моря, возле родников. Из-за строительных и посевных работ на этих территориях рацион питания этих животных сократился. В результате они летают куда попало".

Б.Ахмедов добавил, что эти насекомые характерны для местной фауны.

"Египетская саранча была у нас и раньше. Во влажную погоду их размножение происходит более интенсивно. Из-за внезапного потепления они раньше вылупились из яиц. Эти животные в основном питаются растениями. Из-за работ в ареалах их обитания они потеряли территории питания. Населению не нужно паниковать. Они для них не опасны", подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Tətbiqi Zooloji Mərkəzin müdiri: Çəyirtkələrin artması əhalidə panika yaratmamalıdır

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