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Десятки мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря

Десятки мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря На берегу Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения Каражанбас в Мангистауской области Казахстана обнаружены туши мертвых тюленей, природоохранные службы выясняют причину гибели.
Экология
27 апреля 2022 г. 08:58
Десятки мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря

На берегу Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения Каражанбас в Мангистауской области Казахстана обнаружены туши мертвых тюленей, природоохранные службы выясняют причину гибели.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила в среду пресс-служба комитета рыбного хозяйства министерства экологии, геологии и природных ресурсов республики.

По сообщению пресс-службы, накануне в ходе мониторинга соцсетей была выявлена информация о том, что на побережье Каспийского моря в районе водозаборной дамбы обнаружено около 50-ти туш мертвых тюленей. На предполагаемое место гибели выехали государственные инспекторы областного управления рыбной инспекции.

"По состоянию на 23:00 26 апреля, обнаружено 22 туши мертвых тюленей, которые находятся в различных местах, удаленных друг от друга. Сотрудниками инспекции устанавливается, подлежат ли тушки животных лабораторному обследованию для установления причин гибели, так как туши в разложенном состоянии", - говорится в сообщении.

В настоящее время инспекторы управления рыбинспекции совместно с егерской службой обследуют береговую зону и другие участки Каспийского моря "с целью выявления других фактов выброса и обнаружения мертвых животных", сообщается в информации.

Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей, а также сами тушки тюленей для передачи сотрудникам департамента экологии и ветеринарной службы, которые планируют выехать на место гибели животных в среду, сообщила пресс-служба комитета.

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