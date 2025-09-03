COP30 в Бразилии столкнулся с логистическим кризисом

30-я Конференция ООН по изменению климата (COP30), которая пройдет в бразильском Белене с 10 по 21 ноября, сталкивается с рядом проблем.

Как сообщает американское бюро Report, существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что в Белене не хватит мест в гостиницах для размещения 45-60 тысяч гостей, которые планируют посетить конференцию.

Цены в отелях выросли в 10-15 раз и варьируются в пределах 360 - 4400 долларов США за ночь. Эта ситуация создает дополнительную финансовую нагрузку, особенно для делегаций из развивающихся стран.

Для частичного решения проблемы правительство Бразилии планирует использовать круизные суда, школы, общежития и даже мотели для временного размещения гостей.

Кроме того, строительство новой дороги в Белене в рамках подготовки к конференции также вызвало недовольство. 13-километровая трасса Авенида Либердаде была проложена через часть Амазонских лесов, что вызвало возмущение у экологов, так как они считают, что этот проект противоречит целям конференции. Однако бразильские власти утверждают, что строительство дороги было запланировано еще до того, как Белен был выбран местом проведения COP30.

Хотя некоторые страны предложили перенести конференцию в другое место из-за высоких цен и недостаточной инфраструктуры в Белене, правительство Бразилии уверенно заявило, что мероприятие состоится в этом городе. Официальные органы пытаются снизить расходы для участников и обеспечить доступность билетов через единую платформу бронирования.

В своем выступлении по данному вопросу представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что успешное проведение COP30 является глобальной ответственностью. Он подчеркнул, что опыт, полученный на COP29, успешно проведенной Азербайджаном, должен стать важным ориентиром для COP30.

"Мы полностью осознаем трудности, с которыми сталкивается Бразилия как принимающая сторона. Надеемся, что многие из этих проблем будут решены. На конференциях COP крайне важна активная роль гражданского общества. Государства-члены должны иметь возможность отправить на мероприятие тех, кого они хотят, в рамках своих финансовых возможностей. На COP30 мы ожидаем, что голос каждого представителя гражданского общества будет услышан. Государства и ООН должны выполнять свои обязательства. В этом году особенно важно достичь юридически обязывающего международного соглашения по пластиковому загрязнению", - подчеркнул он.

Отметим, что Саммит лидеров COP30 с участием глав государств пройдет 6-7 ноября.