COP30: Белену далеко до Баку

Климатическая конференция COP30 в Бразилии перевалила за экватор и уже можно подводить ее предварительные результаты и провести некоторое сравнение с конференцией, которая была проведена в Баку в прошлом году. Несмотря на то, что конференция в Белене все еще продолжается, но уже сейчас можно сказать, что до Баку она не дотянет.

В прошлом году Азербайджан на всех уровнях провел большую домашнюю работу с целью обеспечить высокое представительство стран на COP29. Кроме этого, Баку изначально задал высокую планку решений по конференции с целью сделать ее не просто двухнедельной встречей, а платформой, на которой были приняты очень важные решения в рамках климатической повестки, которые станут ориентиром в этом направлении на ближайшие годы. И это в условиях, когда на подготовку такого масштабного мероприятия у Азербайджана было менее 10 месяцев. Этот цейтнот стал настоящим испытанием на зрелость и управленческую гибкость - и Азербайджан с честью выдержал его. Такой подход показал: Азербайджан рассматривает климат не как изолированную экологическую проблему, а как глобальный вызов, тесно связанный с экономикой, социальной жизнью и устойчивым развитием.

В рамках COP30 такой подготовительной работы со стороны Бразилии мы не увидели. В результате в Белене получился малопредставительный саммит лидеров – всего 10 глав государств и лидеров, тогда как в Баку их было свыше 50! Лидерский саммит в азербайджанской столице объединил впечатляющий круг мировых лидеров - от президентов братских Турции, Узбекистана и Казахстана до премьер-министра Великобритании, премьера Бельгии, президентов Монголии, Боливии, Мавритании и короля Иордании.

И причина тут не только в географии - Бразилия, безусловно, далеко, - но и в репутации Азербайджана, который с первых лет независимости сумел утвердиться как надежный и уважаемый партнер в глазах мирового сообщества.

Еще один факт: США в этом году вообще не послали свою делегацию в Белен, тогда как в прошлом году американская делегация активно участвовала в обсуждениях в Баку.

Что касается обсуждений по целям, то в большинстве своем в Белене они носят характер собраний, где много говорят о проблеме, но ничего конкретного для решения проблемы не предлагается. В итоге единственным значимым событиям COP30 может стать только выбор страны, где пройдет следующая климатическая конференция. Борьбу за право принять конференцию в 2027 году ведут Австралия и Турция.

При этом COP30 уже успел запомниться рядом событий со знаком минус. Во-первых, рекордным числом лоббистов ископаемого топлива – более 1600 человек. Количество лоббистов превышает численность делегаций почти всех стран, за исключением принимающей стороны - Бразилии. Во-вторых, из-за проливных дождей в регионе, затопило место проведения конференции. При чем некоторым из делегатов, как утверждают ряд зарубежных СМИ, из-за этого пришлось босиком добираться до залов заседаний. В-третьих, Белен запомнился скандалом, когда на конференцию прорвалась группа протестующих из числа представителей коренных народов. Они требовали принять меры по борьбе с изменением климата и защите лесов от вырубки.

Здесь уместно провести параллель между Баку и Беленом по вопросу того, как международные СМИ освещали до и во время проведения климатической конференции. С декабря 2023 года, когда было объявлено о проведении в Баку COP29, в иностранных СМИ развернулась большая кампания очернения Азербайджана, что страна не заслуживает проведения такого мероприятия, как производитель ископаемого топлива, якобы наличия проблем с правами человека и т.д. Некоторые вовсе утверждали, что COP в Баку станет "переходной" - от конференции в Дубае к "главному действию" в Бразилии в 2025 году. В этом году ничего подобного в отношении Белена мы не видим: минимум критики, никакой предвзятости в СМИ. Например, мировые СМИ сообщают о наводнениях, вызванных сезонными ливнями в регионе: затоплены коридоры и пешеходные зоны саммита. Однако, это не критика, а скорее символ эпохи - напоминание, что климатический кризис уже здесь. Но этот контраст невольно подчеркивает: при системном подходе и грамотной организации даже за короткий срок можно создать идеальные условия для успешного проведения события мирового масштаба. Что и сделал Азербайджан ровно год назад.

Для того, чтобы обеспечить плавный переход от Баку к Белену по инициативе Азербайджана была разработана специальная дорожная карта. Ее цель – развить решения, принятые на COP29, обеспечить их последовательное выполнение и дополнение на COP30. Но, опять же, ключевыми являются, решения, принятые в Баку.

Результат COP29 превзошел ожидания, хотя каждое решение в Баку принималось "с боями", посредством долгих переговоров с делегациями, которые сопротивлялись принятию ключевых обязательств. Конференция в Баку была насыщена тематическими программами. Каждый день имел отдельный фокус: от климатического финансирования, энергетики и инноваций - до здравоохранения, образования, молодежной политики и прав детей.

В итоге COP29 стал форумом решений, а не обещаний. То, что оставалось замороженным почти десятилетие, сдвинулось с мертвой точки уже в первые дни конференции. Благодаря настойчивости азербайджанского председательства стороны, наконец, согласовали положения статьи 6 Парижского соглашения - ключевого механизма, регулирующего международную торговлю углеродными единицами (подпункты 6.2, 6.4 и 6.8).

Однако главным достижением бакинской конференции стал новый глобальный пакет климатического финансирования. После двух недель напряженных переговоров и бессонной финальной ночи стороны утвердили Новую коллективную количественную цель по финансированию климата (NCQG) - исторический документ, предусматривающий увеличение объема помощи развивающимся странам втрое: со $100 млрд в год до $300 млрд к 2035 году.

Кроме того, предусмотрен механизм поэтапного роста климатических инвестиций из государственных и частных источников - до $1,3 трлн в год к тому же сроку. Эти средства направлены не только на защиту от климатических катастроф, но и на переход к чистой энергетике, развитие зелёных технологий и создание новых рабочих мест. Также были приняты решения, касающиеся запуска Фонда потерь и ущерба.

Официальный Баку вновь продемонстрировал устойчивость и способность вести сложные переговоры под давлением. Азербайджан твердо отстаивал свою позицию, и результат очевиден: на COP29 были согласованы договоренности, по которым мировое сообщество не могло прийти к единому мнению почти десять лет. Не случайно итоги конференции уже окрестили "Бакинским прорывом".

Бразилия в Белене планирует объявить о запуске инициативы по сохранению лесов: фонд "Тропические леса навсегда" (Tropical Forests Forever Facility; TFFF). Это единственная инициатива, которую выдвинет Бразилия на конференции. Так что не густо.

Так что, какими бы ни были итоги COP30, если они вообще будут, одно уже очевидно: до "Бакинского прорыва" Белену еще далеко. И, похоже, этот прорыв в ближайшие годы вряд ли удастся повторить.