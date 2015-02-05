​Четырем сотрудникам Национального департамента гидрометеорологии вынесен выговор

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ За недочеты в работе директорам двух районных Учреждений по восстановлению и охране лесов (УВОЛ) Департамента развития лесов вынесен строгий выговор с последним предупреждением, директорам двух других районных УВОЛ вынесен выговор. Как сообщает Report, об этом заявили на заседании коллегии министерства экологии и природных ресурсов.

На заседании было отмечено, что руководителям трех подведомственных структур Департамента особо охраняемых природных территорий и сохранения биоразнообразия вынесен выговор, одному сделано предупреждение. Четыре ответственных сотрудника региональных управлений Национального департамента гидрометеорологии получили выговор.

Кроме того, особо отмечено, что большинство направленных в правоохранительные органы и суды дел об уклонении от уплаты штрафов физическими и юридическими лицами, нарушившими законодательство по охране окружающей среды, остаются нерассмотренными, в связи с этим даны поручения сотрудникам, не проявляющим принципиальность в выполнении своих обязанностей. Также были выслушаны объяснения руководителей учреждений, допустивших недочеты в работе, руководителям Департамента и подведомственных структур даны конкретные поручения по устранению данных недочетов. В то же время, поручено провести дополнительное расследование в связи с деятельностью руководителей территориальных отделов министерства экологии и природных ресурсов. Окончательное решение о ряде ответственных лиц территориальных отделов министерства экологии и природных ресурсов будет принято в течение 10 дней.