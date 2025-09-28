Через реку Талачай прошел селевой поток – ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Экология
    • 28 сентября, 2025
    • 10:58
    По состоянию на 10:00 28 сентября в некоторых районах страны наблюдалась дождливая погода.

    Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    По информации ведомства, количество выпавших осадков составило: в Астаре – 57 мм, в Ленкорани – 52 мм, в Лерике – 29 мм, в Ярдымлы – 14 мм, в Габале – 13 мм, в Балакене – 11 мм, в Закаталах и Исмаиллы – по 10 мм, в Дашкесане – 9 мм, в Огузе – 8 мм, в Гахе (Сарыбаш) – 7 мм, в Джалилабаде – 6 мм, в Алтыагаче (Хызы) – 5 мм, в Шеки – 4 мм, в Кубе, Гедабеке, Евлахе, Гёйгёле (Хаджикенд) – по 3 мм, в Нафталане, Гёйчае, Биласуваре – по 2 мм, а в Хачмазе, Гусаре, Шабране, Шахдаге, Шамахе, Мингячевире, Шамкире, Барде, Бейлагане, а также в Баку и на Апшеронском полуострове – до 1 мм.

    Около 08:00 28 сентября в Закатальском районе по руслу реки Талачай прошёл селевой поток.

    Кроме того, туман наблюдался в Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Гахе (Сарыбаш), Балакене, Закаталах, Шеки, Шамахе, Алтыагаче (Хызы), Грызе и Гусаре. Видимость в условиях тумана местами снижалась до 500 метров.

    Лента новостей