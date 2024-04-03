Через платформу "Зеленое будущее" посажено 100 тысяч деревьев

В рамках проекта "Зеленое будущее" 3 864 гражданами и партнерскими организациями по сегодняшний день посажено 100 тысяч деревьев.

В рамках проекта "Зеленое будущее" 3 864 гражданами и партнерскими организациями по сегодняшний день посажено 100 тысяч деревьев.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова написала на своей странице в Facebook.

Она поблагодарила всех, кто поддержал мероприятия по посадке деревьев и озеленению через платформу "Зеленое будущее" (https://yasilgelecek.az/).

И.Ибрагимова добавила, что платформа cоздана ОАО "Озеленение и ландшафтное строительство Азербайджана" и функционирует на азербайджанском и английском языках.

Проект "Зеленое будущее" включен в список международного конкурса WSIS Prizes (Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества) в категории e-environment.