Центр сейсмологической службы: Сильных подземных толчков больше не ожидается

Глава Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Йетирмишли заявил, что сильных подземных толчков после произошедшего сегодня землетрясения в Баку не ожидается.

Глава Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Йетирмишли заявил, что сильных подземных толчков после произошедшего сегодня землетрясения в Баку не ожидается.

Как сообщает Report, об этом Гурбан Йетирмишли заявил на брифинге для журналистов.

"Не стоит паниковать. Сегодняшнее землетрясение не было сильным", - сказал он.

По его словам, произошедшие после землетрясения афтершоки вызвали выбросы энергии. Это означает, что сильных толчков больше не ожидается, добавил он.

7 декабря в 08:16 по местному времени в Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км.