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Центр сейсмологической службы: Сильных подземных толчков больше не ожидается

Центр сейсмологической службы: Сильных подземных толчков больше не ожидается Глава Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Йетирмишли заявил, что сильных подземных толчков после произошедшего сегодня землетрясения в Баку не ожидается.
Экология
7 декабря 2023 г. 12:41
Центр сейсмологической службы: Сильных подземных толчков больше не ожидается

Глава Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Йетирмишли заявил, что сильных подземных толчков после произошедшего сегодня землетрясения в Баку не ожидается.

Как сообщает Report, об этом Гурбан Йетирмишли заявил на брифинге для журналистов.

"Не стоит паниковать. Сегодняшнее землетрясение не было сильным", - сказал он.

По его словам, произошедшие после землетрясения афтершоки вызвали выбросы энергии. Это означает, что сильных толчков больше не ожидается, добавил он.

7 декабря в 08:16 по местному времени в Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км.

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