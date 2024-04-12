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Бюро прогнозов: Ветер на территории страны ослабнет к вечеру

Бюро прогнозов: Ветер на территории страны ослабнет к вечеру Бюро прогнозов: Ветер на территории страны ослабнет к вечеру
Экология
12 апреля 2024 г. 13:37
Бюро прогнозов: Ветер на территории страны ослабнет к вечеру

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается порывистый северо-западный ветер.

Об этом сказала Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

По ее словам, к вечеру ветер ослабнет: "13 и 14 апреля в Баку ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный южный ветер. Максимальная температура воздуха составит 15-20° тепла. В регионах Азербайджана 13 апреля в основном будет без осадков".

Мамедова отметила, что максимальная температура воздуха в низменных районах составит 20-25°, в горных районах - 7-12° тепла.

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