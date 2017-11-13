Бюро прогнозов: В последующие два дня в Азербайджане ожидается переменная облачность, моросящий дождь

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "В последующие два дня в Азербайджане не ожидаются значительные перемены в погоде".

Об этом Report заявила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она сообщила, что 13 и 14 ноября ночью и утром в некоторых юго-восточных районах страны, особенно в Лянкяран-Астаринской зоне, ожидается моросящий дождь: "В некоторых районах прогнозируется туман, восточный ветер. Температура воздуха днем составит 15-19 градусов тепла, в горах – 7-12 градусов тепла".

Специалист отметила, что в Баку и на Абшеронском полуострове в ближайшие два дня ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода: "Местами на полуострове ночью и утром будет моросить. Ветер южный. Температура воздуха будет варьироваться в пределах 15-19 градусов тепла".