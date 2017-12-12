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    Бюро прогнозов: В Азербайджане в ближайшие 2-3 дня ожидается стабильная погода

    Гюльшад Мамедова: Будет преобладать восточный ветер

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Ближайшие 2-3 дня на территории Азербайджана ожидается стабильная погода".

    Об этом заявила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

    Она сообщила, что 13-14 декабря на территории страны погода ожидается в основном без осадков: "Однако в некоторых восточных районах есть вероятность кратковременных дождей. Серьезных изменений температурного режима не ожидается. Будет преобладать восточный ветер".

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