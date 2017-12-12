Бюро прогнозов: В Азербайджане в ближайшие 2-3 дня ожидается стабильная погода

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Ближайшие 2-3 дня на территории Азербайджана ожидается стабильная погода".

Об этом заявила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она сообщила, что 13-14 декабря на территории страны погода ожидается в основном без осадков: "Однако в некоторых восточных районах есть вероятность кратковременных дождей. Серьезных изменений температурного режима не ожидается. Будет преобладать восточный ветер".