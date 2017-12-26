Бюро прогнозов: В Азербайджане сохранятся стабильные погодные условия

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы погодные условия, ожидаемые в Азербайджане в предстоящие 2-3 дня.

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, в ближайшие два-три дня на территории страны ожидаются стабильные погодные условия.

По ее словам, сильных изменений погодных условий в ближайшие дни не ожидается.

Директор отметила, что на территории страны погода ожидается в основном без осадков.

Г. Мамедова сообщила, что предстоящие два-три дня будет преобладать временами усиливающийся западный ветер: "В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 9-14, в центрально-низменных районах - 9-14, в горных районах - 7-12 градусов тепла".