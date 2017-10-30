Бюро прогнозов: Сегодня воздух в Азербайджане прогреется до 27 градусов

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Ожидается, что 30 октября воздух в Азербайджане прогреется до 27 градусов".

Об этом Report заявила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, несмотря не сегодняшнюю теплую погоду, с завтрашнего дня температура воздуха постепенно понизится: "В ближайшие два дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами усиливающийся северный ветер, в основном без осадков. По сравнению с сегодняшним днем, столбики термометра постепенно опустятся на 3-5 градусов".