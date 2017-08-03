Бюро прогнозов: До конца недели в Азербайджане сохранится жаркая погода

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ "В ближайшие 2-3 дня в Азербайджане сохранится жаркая погода".

Об этом заявила Report исполняющая обязанности директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Департамента национальной гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что в ближайшие дни сильный ветер не прогнозируется. "В столице будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха днем составит 33-38 градусов тепла".

Г. Мамедова отметила, что жаркие погодные условия будут наблюдаться и в районах Азербайджана: "Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха составит 35-40 градусов тепла".