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    Бюро прогнозов: До конца недели в Азербайджане сохранится жаркая погода

    Гюльшад Мамедова: В ближайшие дни сильный ветер не прогнозируется

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ "В ближайшие 2-3 дня в Азербайджане сохранится жаркая погода".

    Об этом заявила Report исполняющая обязанности директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Департамента национальной гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

    Она отметила, что в ближайшие дни сильный ветер не прогнозируется. "В столице будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха днем составит 33-38 градусов тепла".

    Г. Мамедова отметила, что жаркие погодные условия будут наблюдаться и в районах Азербайджана: "Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха составит 35-40 градусов тепла".

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