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Браконьерам выписан крупный штраф за вылов рыбы

Браконьерам выписан крупный штраф за вылов рыбы В Управлении полиции на водном транспорте изучается вопрос дачи правовой оценки деянию, ввиду наличия состава преступления
Экология
22 августа 2020 г. 11:27
Браконьерам выписан крупный штраф за вылов рыбы

В ходе очередной инспекции, проведенной совместно сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Управления полиции на водном транспорте, были задержаны лица, незаконно выловившие рыбу в реке Алазани (в части, где она впадает в Мингячевирское водохранилище) в Самухском административном районе.

Об этом Report сообщил начальник службы Хикмет Ализаде.

По его словам, в ходе расследования выяснилось, что браконьерами были жители Евлахского района Азер Меликов, Джавад Гулузаде, Нуруш Муслимов и житель Мингячевира Ровшан Джафаров.

"У них изъяты запрещенные к использованию рыболовные снасти, различные виды рыбы. По факту в отношении Азера Меликова и Джавада Гулузаде составлен протокол, они оштрафованы в размере 1 500 манатов. В отношении других задержанных Нуруша Муслимова и Ровшана Джафарова составлен акт и установлена сумма нанесенного природе ущерба в размере 2 970 манатов. В настоящее время в Управлении полиции на водном транспорте изучается вопрос дачи правовой оценки деянию, ввиду наличия состава преступления по сумме нанесенного природе ущерба, и принятия законных мер в отношении виновных лиц", - сказал он.

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