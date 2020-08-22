Браконьерам выписан крупный штраф за вылов рыбы

В Управлении полиции на водном транспорте изучается вопрос дачи правовой оценки деянию, ввиду наличия состава преступления

В ходе очередной инспекции, проведенной совместно сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Управления полиции на водном транспорте, были задержаны лица, незаконно выловившие рыбу в реке Алазани (в части, где она впадает в Мингячевирское водохранилище) в Самухском административном районе.

Об этом Report сообщил начальник службы Хикмет Ализаде.

По его словам, в ходе расследования выяснилось, что браконьерами были жители Евлахского района Азер Меликов, Джавад Гулузаде, Нуруш Муслимов и житель Мингячевира Ровшан Джафаров.

"У них изъяты запрещенные к использованию рыболовные снасти, различные виды рыбы. По факту в отношении Азера Меликова и Джавада Гулузаде составлен протокол, они оштрафованы в размере 1 500 манатов. В отношении других задержанных Нуруша Муслимова и Ровшана Джафарова составлен акт и установлена сумма нанесенного природе ущерба в размере 2 970 манатов. В настоящее время в Управлении полиции на водном транспорте изучается вопрос дачи правовой оценки деянию, ввиду наличия состава преступления по сумме нанесенного природе ущерба, и принятия законных мер в отношении виновных лиц", - сказал он.