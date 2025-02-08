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Более 80 погибших дельфинов найдено после разлива мазута в Керченском проливе

Более 80 погибших дельфинов найдено после разлива мазута в Керченском проливе Количество погибших дельфинов после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе достигло 84 особей.
Экология
8 февраля 2025 г. 06:12
Более 80 погибших дельфинов найдено после разлива мазута в Керченском проливе

Количество погибших дельфинов после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе достигло 84 особей.

Как передает Report, об этом сообщила "Интерфаксу" директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

"По последним данным, зафиксировано 84 дельфина, чья смерть наступила после 15 декабря", - сказала Белей.

Она отметила, что с конца января количество выброшенных на берег погибших дельфинов снизилось.

"Пока мы не можем спрогнозировать, сколько погибших дельфинов будет в дальнейшем. У китоообразных могут быть отложенные последствия: накопленные в организме токсиканты могут привести к значительному снижению иммунитета и различным заболеваниям", - добавила Белей.

Ранее сообщалось о примерно 70 погибших дельфинах, найденных после разлива мазута.

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

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Версия на азербайджанском языке Kerç boğazında mazut sızıntısından sonra 80-dən çox ölü delfin tapılıb

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