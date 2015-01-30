Более 100 авиарейсов отменено в Стамбуле из-за шторма

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Штормовой ветер, обрушившийся на Стамбул в пятницу, стал причиной отмены 103 рейсов в аэропортах Ататюрка и Сабиха Гекчен, сообщает Reportсо ссылкой на РИА Новости.

Шторм, сопровождающийся ветром скоростью до 100 км/ч, привел также к прекращению паромного сообщения межу европейской и азиатской частями Стамбула до 1 февраля. Согласно метеосводкам, непогода на значительной территории Турции продлится до 3 февраля.

Штормовой ветер скоростью 50-80 км/ч в ближайшие дни ожидается также на западе и юго-западе Турции на побережье Эгейского моря, а также на северо-западе страны в черноморском регионе.