BBC: Аномальная жара становится смертельно опасной для жителей Европы

Лесной пожар в Испании и жаркая погода, доходящая до 40°C, в других частях Европы стали причиной гибели еще шести человек.

Лесной пожар в Испании и жаркая погода, доходящая до 40°C, в других частях Европы стали причиной гибели еще шести человек.

Как передает Report, об этом пишет BBC News.

Два фермера в возрасте 32 и 45 лет погибли, оказавшись в огненной ловушке недалеко от города Коско в испанском регионе Каталония. Власти заявили, что работники фермы обратились за помощью к своему начальнику, но не смогли спастись, поскольку пожар быстро распространился на большую территорию.

В Италии двое мужчин скончались после того, как им стало плохо на пляжах острова Сардиния, а мужчина в возрасте 80 лет умер от сердечной недостаточности, попав в больницу в Генуе.

Вечером 2 июля 10-летняя американская девочка потеряла сознание и умерла во время посещения Версальского дворца к юго-западу от Парижа. По данным французского вещателя TF1, она упала в обморок во дворе королевского поместья на глазах у своих родителей.

Министр экологического перехода Франции Аньес Панье-Рунаше ранее заявила, что во Франции зафиксировано два случая смерти, связанных с жарой, и более 300 человек получили неотложную помощь.

На европейском континенте наблюдаются чрезвычайно высокие температуры. По данным климатического агентства ООН, это явление становится все более частым из-за "антропогенного изменения климата".

Для Испании и Англии в 2025 году зафиксирован самый жаркий июнь с начала наблюдений. Метеорологическая служба Испании Aemet заявила, что средняя температура прошлого месяца в 23,6°C "побила рекорды", превзойдя нормальный средний показатель для июля и августа.

По прогнозу Aemet, в среду в южном городе Кордова температура составит 41°C, а в соседнем городе Осуна накануне ночью температура достигала 28°C.

Во Франции зарегистрирован второй самый жаркий июнь с момента начала ведения наблюдений в 1900 году. Июнь 2023 года был еще жарче.

В четырех департаментах Франции в среду сохранялся красный уровень опасности из-за жары, самый высокий. К ним относятся Об, Шер, Луаре и Йонна, сообщает Météo-France.

На Сардинии, где в последние дни температура превысила 40°C, 75-летний мужчина умер после того, как ему стало плохо на пляже в Будони.

Тем временем два лесных пожара стали причиной экстренной эвакуации в Греции, поскольку власти предупреждают об очень высоком риске возникновения пожаров во многих регионах, включая Аттику, Крит и некоторые части островов Пелопоннеса и Эгейского моря.

На полуострове Халкидики зафиксирован быстро распространяющийся лесной пожар вблизи прибрежной деревни Вурвуру. 65 пожарных, наземных групп и воздушных подразделений борются с огнем на крутых склонах.

Димпл Рана, специалист по теплу и микроклимату из консалтинговой компании по устойчивому развитию Arup, рассказала BBC, что существует тесная связь между воздействием тепла и возрастом. В Великобритании, например, большинство смертей, связанных с жарой, были среди пожилых людей. Дети младшего возраста, особенно до пяти лет, также были в группе риска.

По данным Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, волны тепла становятся все более частым явлением из-за антропогенного изменения климата. По словам экспертов, экстремально жаркая погода будет случаться чаще и станет еще более интенсивной, поскольку планета продолжает нагреваться.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся агентством ООН по погоде и климату, заявила во вторник, что антропогенное изменение климата означает, что экстремальная жара становится все более частой и интенсивной.

В заявлении ВМО также говорится: "Влияние жары на здоровье человека более выражено в городах из-за обилия мощеных поверхностей, зданий, транспортных средств и источников тепла".