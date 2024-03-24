Баку присоединился к глобальной акции "Час Земли 2024"

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Баку 23 марта состоялась массовая акция, посвященная всемирной экологической акции кампании "Час Земли 2024", организованной совместно Общественным объединением IDEA и Всемирным фондом дикой природы (WWF

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Баку 23 марта состоялась массовая акция, посвященная всемирной экологической акции кампании "Час Земли 2024", организованной совместно Общественным объединением IDEA и Всемирным фондом дикой природы (WWF) при поддержке Общественного объединения "Региональное развитие" и Молодежного движения CAVAN.

Как сообщает Report , участники акции, собравшись в парке Центра Гейдара Алиева, наблюдали за выключением света вокруг в 20:30, вели обратный отсчет и приняли участие в зажжении свечами надписи "60+", являющейся логотипом кампании, а также в массовой развлекательной программе.

К акции "Час Земли 2024" присоединились сотни молодых людей, которых волнуют вопросы защиты окружающей среды. Большой интерес участников вызвали увлекательные конкурсы, связанные с международной климатической конференцией COP29, которая пройдет в этом году в Азербайджане, шоу светодиодных фонарей LED, музыка в режиме нон-стоп и другие сюрпризы.

"Час Земли" – крупнейшее в мире движение, посвященное окружающей среде, – мобилизует миллионы людей на борьбу с климатическими изменениями. Кампания "Час Земли", начавшаяся в 2007 году в Сиднее (Австралия), как простое массовое выключение света, отмечается в тысячах городов большинства стран мира. Ежегодно в последнюю субботу марта во время акции "Час Земли" фасадное освещение известных зданий в крупных городах гаснет на час в 20:30 по местному времени.

Общественное объединение IDEA, являющееся официальным координатором международной кампании "Час Земли 2024" в Азербайджане, выражает глубокую признательность всем, кто присоединился к акции "Час Земли", проведенной в стране в этом году, а также все учреждения и организации, выключившие свет своих зданий, в том числе Фонд Гейдара Алиева, Центр Гейдара Алиева, Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта, Исполнительную власть города Баку, Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Управление Приморского бульвара, Бакинский Конгресс Центр, Бакинский Олимпийский стадион, "Баку Кристалл Холл", Национальную гимнастическую арену, Университет АДА, комплекс "Пламенные башни", "Далга Плаза", ООО "Группа компаний Ени Хаят", Нахчыванское представительство Фонда молодежи, центры ASAN xidmət, SOCAR, Pasha Malls и Pasha Property Management.

Учитывая серьезность угрозы изменения климата и важность борьбы с ним для человечества, общественное объединение IDEA призывает всех внести свой вклад в решение этой проблемы, избежать расточительства за счет экономии энергии и проявить солидарность для поддержания уровня глобального повышения температуры ниже 1,5°C.