Азербайджан и Россия создают совместную международную лабораторию.
Как сообщает Report, в связи с этим между Институтом зоологии НАНА и Институтом экологии растений и животных Российской академии наук заключен контракт.
В новосозданной лаборатории предусматривается проведение специалистами Урала и Азербайджана совместного сравнительного анализа, изучение генетических изменений среды обитания водных и сухопутных животных, определение их статуса и пр.
Кроме того, предусматривается проведение исследований по изучению популяции и истории экологии животных.
Səid QəribАвтор новости