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Азербайджан и Россия создают совместную международную лабораторию

Азербайджан и Россия создают совместную международную лабораторию
© Report

Азербайджан и Россия создают совместную международную лабораторию.

Как сообщает Report, в связи с этим между Институтом зоологии НАНА и Институтом экологии растений и животных Российской академии наук заключен контракт. 

В новосозданной лаборатории предусматривается проведение специалистами Урала и Азербайджана совместного сравнительного анализа, изучение генетических изменений среды обитания водных и сухопутных животных, определение их статуса и пр. 

Кроме того, предусматривается проведение исследований по изучению популяции и истории экологии животных. 

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