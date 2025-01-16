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Азербайджанский министр примет участие в Давосе в дискуссии по климатической повестке

Азербайджанский министр примет участие в Давосе в дискуссии по климатической повестке На Всемирном экономическом форуме в Давосе пройдет панельная дискуссия на тему "Дорога к COP30".
Экология
16 января 2025 г. 14:24
Азербайджанский министр примет участие в Давосе в дискуссии по климатической повестке

На Всемирном экономическом форуме в Давосе пройдет панельная дискуссия на тему "Дорога к COP30".

Как сообщает Report со ссылкой на программу форума, мероприятие состоится 21 января.

В дискуссии примут участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев, исполнительный секретарь ООН по изменению климата Саймон Стил, заместитель министра иностранных дел Бразилии по вопросам климата, энергетики и окружающей среды Андре Корреа ду Лагу и другие высокопоставленные представители.

Отметим, что форум в Давосе в этом году пройдет с 20 по 24 января.

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Версия на английском языке Azerbaijani minister to participate in climate agenda discussion in Davos
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı nazir Davosda iqlim gündəliyi üzrə müzakirədə iştirak edəcək

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