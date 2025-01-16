Азербайджанский министр примет участие в Давосе в дискуссии по климатической повестке

На Всемирном экономическом форуме в Давосе пройдет панельная дискуссия на тему "Дорога к COP30".
Как сообщает Report со ссылкой на программу форума, мероприятие состоится 21 января.
В дискуссии примут участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев, исполнительный секретарь ООН по изменению климата Саймон Стил, заместитель министра иностранных дел Бразилии по вопросам климата, энергетики и окружающей среды Андре Корреа ду Лагу и другие высокопоставленные представители.
Отметим, что форум в Давосе в этом году пройдет с 20 по 24 января.